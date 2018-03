മലപ്പുറം: സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് സി ദിവാകരന്‍. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്മായില്‍ പക്ഷം ദിവാകരനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി ഐക്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ദിവാകരന്‍ ഇസ്മായില്‍ പക്ഷത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനദിവസമാണ് ഇന്ന്. പുതിയ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും ഇന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ വന്‍ അഴിച്ചു പണിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി വാഴൂര്‍ സോമനെയും എം പി അച്യുതനെയും സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതിരുന്ന അച്യുതന് ജില്ലാ ക്വാട്ടയിലും ഇടം കിട്ടിയില്ല. ഇഎസ് ബിജിമോള്‍ വീണ്ടും സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലില്‍ എത്തി.

content highlights: Will not run for party secratary's post says c divakaran