തിരുവനന്തപുരം: കെ.എം മാണി പങ്കെടുത്ത യു.ഡി.എഫ് യോഗത്തില്‍ നിന്ന് മുന്‍ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ വി.എം സുധീരന്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി. സ്വന്തം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് മാണിക്ക് അടിയറവ് വെച്ചതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചതിക്കപ്പെട്ടു, ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താവായിരിക്കുന്നത് ബി.ജെ.പിയാണെന്നും സുധീരന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

മാണി മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് തനിക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല. എന്നാല്‍ അതിന് ഉപയോഗിച്ച രീതി കോണ്‍ഗ്രസിനെ വലിയ നാശത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും സുധീരന്‍ പറഞ്ഞു.

വിനാശകരമായ തീരുമാനമാണിത്, കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചതിക്കപ്പെട്ടു. ഇതുപോലൊരു പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരേയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ഐക്യമുന്നണിയുടെ വിജയം. ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലി ഒട്ടും സുതാര്യമല്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് നശത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും സുധീരന്‍ പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമതിപോലൊരു സംവിധാനം പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ട്. അതില്‍ മാണിയെ തിരിച്ച് കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ചര്‍ച്ച വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴെടുത്ത രീതി ഒരു തരത്തിലും ചര്‍ച്ചയായിട്ടില്ല. അതിഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നും സുധീരന്‍ ചോദിച്ചു.

പ്രവര്‍ത്തകരും ജനങ്ങളും ചര്‍ച്ചയാവുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് പരസ്യമായി പറയുന്നത്. എന്ത് ഉദ്ദേശ്യം വെച്ചായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായതാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.