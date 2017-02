കൊച്ചി: ആനിമേഷന്‍ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ കീഫ്രെയിംസിന്റെ ഏഴാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാര്‍ച്ച് 20-ന് നടക്കുന്ന ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിലേക്ക് എന്‍ട്രികള്‍ ക്ഷണിച്ചു. മുപ്പത് മിനിറ്റിറ്റില്‍ കൂടാത്ത ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും ആനിമേഷന്‍ ചിത്രങ്ങളുമാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് കാഷ് അവാര്‍ഡും ഫലകവും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിക്കുമെന്നും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ഫലകവും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 20 ആണ് എന്‍ട്രികള്‍ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല. 700 രൂപയാണ് എന്‍ട്രി ഫീസ്. എന്‍ട്രികള്‍ എച്ച്.ഡി ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്‍ക്കും ആനിമേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്ത എന്‍ട്രിഫോമുകള്‍ അയക്കണം.

കീഫ്രെയിംസിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന സിനിമാപ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് 'വിപ്ര'. പുതുതലമുറയുടെ സിനിമാസ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനമേകുക എന്നതാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരായ രജില്‍, ദിന്‍ജിത്ത് അയ്യത്താന്‍, ജോമിന്‍ മാത്യു, എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു. നിരവധി സിനിമാ പിന്നണി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിപ്ര ഷോര്‍ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ സംഘാടക സമിതിയില്‍ സഞ്ജു ടോം ജോര്‍ജ്, സനിലേഷ് ഡി ശിവന്‍, ശരണ്‍ രാജ്, രാഹുല്‍.ഇ.എസ്, വിപിന്‍ ഷാജി, ജിതേന്ദ്രന്‍ എന്നിവരും അംഗങ്ങളാണ്.

എന്‍ട്രിഫോമും ഡി.ഡിയും VIPRA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, C/o KEYFRAMES ANIMATION STUDIOS Pvt Ltd, SECOND FLOOR ARACKAL ESTATE, K K PADMANABHAN ROAD,NEAR AYYAPPANKAVU TEMPLE, COCHIN – 682018 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത്‌. ഈ വിലാസത്തില്‍ നേരിട്ടെത്തിയും എന്‍ട്രികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. തമിഴ് സംവിധായകന്‍ ദിപന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, തിരക്കഥാകൃത്ത് പി.വി.ഷാജികുമാര്‍, സംവിധായകന്‍ ഗണേഷ് രാജ് തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്നതാണു ജൂറി. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഫെസ്റ്റിവലില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ http://keyframesstudios.com/, https://www.facebook.com/Vipra-International-Short-Film-Festival-395225267535836/?hc_ref=NEWSFEED. എന്നിവ സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്നതാണ്‌ ഫോൺ: +91 8606024002, +91 9946392727.