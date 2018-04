കൊച്ചി: വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തില്‍ കൊലപാതകത്തിന് പുറമേ ശ്രീജിത്തിനെ അന്യായമായി തടങ്കലില്‍ വച്ചതിനും കേസെടുത്തു. ഐപിസി സെക്ഷന്‍ 343 പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമിച്ചതില്‍ ശ്രീജിത്ത് പങ്കാളിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൊഴി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.

ശ്രീജിത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നേരത്തെ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ മൊഴി അന്വേഷണസംഘം നേരിട്ടത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വകുപ്പുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണസംഘം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്കിയത്.

ശ്രീജിത്തിനെ അന്യായമായി തടങ്കലില്‍ വച്ചതിനാണ് പോലീസിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ ശ്രീജിത്ത് പ്രതിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മൊഴി ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പറവൂര്‍ സിഐ അടക്കമുള്ള പോലീസുകാരുടെ നില കൂടുതല്‍ പരുങ്ങലിലാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

content highlights: varapuzha custody murder,the police have also filed a case against the police for unlawful detention