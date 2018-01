റാസല്‍ഖൈമ: റാസല്‍ ഖൈമയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു. എറണാകുളം സ്വദേശി അര്‍ജ്ജുന്‍ തമ്പി (24) , തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അതുല്‍ (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്നു പേര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കുമളി സ്വദേശി വിനു രവീന്ദ്രനാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ റാക് സഖര്‍ ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. ഇവര്‍ മൂന്നു പേരും റാക് ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരാണ്. പരിക്കേറ്റ പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ശ്രേയസ്സ്, കൊച്ചി സ്വദേശി സജ്ജയ് എന്നിവര്‍ ഗള്‍ഫ് ടൂര്‍സ് ജീവനക്കാരാണ്. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ കീഴ്‌മേല്‍ മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

content highlights: two malayali's killed in accident at Ras al khaimah