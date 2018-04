തിരുവനന്തപുരം: പള്ളിക്കലില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറിക്കു സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട്‌ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഒരാള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഷുമാന, ഷിഹാന, സൈനബ എന്നിവവരെയാണ് കാണാതായത്. ഇവരില്‍ ആരൊക്കെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഞാറയില്‍കോണത്തെ കരിങ്കല്‍ ക്വാറിക്കു സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ കുളിക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവര്‍.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പം രണ്ടുപെണ്‍കുട്ടികള്‍ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മരിച്ചവരില്‍ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു. മറ്റൊള്‍ക്കായി നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

