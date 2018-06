കോഴിക്കോട്: കടലുണ്ടിക്കടുത്ത് ട്രാക്കില്‍ മരം വീണതിനാല്‍ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. രാവിലെ 6.15 ഓടെയാണ് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രാക്കില്‍ മരം വീണത്. റെയില്‍വേ വൈദ്യുതി ലൈനിന് മുകളിലാണ് മരം പൊട്ടിവീണത്.

കടലുണ്ടി ഗേറ്റിനും മണ്ണൂര്‍ ഗേറ്റിനും ഇടയിലാണ് മരം വീണത്.

കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ അടുത്ത സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ അല്‍പ്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ഷൊറണൂര്‍ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ യാത്ര തുടരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം - മംഗലാപുരം എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിന്‍ വള്ളിക്കുന്ന് സ്റ്റേഷനില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

content highlight: Train services disrupted near Kadalundi as tree falls to the track