കോഴിക്കോട്: ദൈവത്തിനു നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി യെമനില്‍ ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം മോചിതനായ ഫാദര്‍ ടോം ഉഴുന്നാലില്‍ അറിയിച്ചു. 2016 ലാണ് ഇദ്ദേഹം ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയില്‍ പെടുന്നത്. ഒമാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടയാണ് മോചനം സാധ്യമായത്. ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനവാര്‍ത്തയില്‍ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റുകളിട്ടു. ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമസ്വരാജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Fr. Tom Uzhunnalil could be released soon: Mrs. Sushma Swaraj https://t.co/ltcdFRdeS5 via @Catholic Focus