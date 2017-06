കോഴിക്കോട്: ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ കേരള സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തെ പാകിസ്താന്‍ എന്ന് പരാമര്‍ശിച്ച ടൈംസ് നൗ ചാനലിനെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. #ApologiseTimesCow #ApologiseTimesNow എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ട്വീറ്റുകള്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയതോടെ ചാനലിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക മാപ്പ് അപേക്ഷയുമായി രംഗത്ത് വരേണ്ടിയും വന്നു.

ബീഫ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുമ്പോളായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനം. ഇതിനെ അമിത് ഷാ 'പാകിസ്താനില്‍' എത്തി എന്നായിരുന്നു ടൈസ് നൗ ചാനൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. . ഇതിനെതിരെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് പ്രതിഷേധം വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ട്വിറ്ററില്‍ കാമ്പയിനോട് കൂടി തന്നെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഔദ്യോഗിക മാപ്പപേക്ഷയുമായി ചാനല്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.

പാകിസ്താന്‍ എന്നെഴുതേണ്ടിടത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കേരള എന്നെഴുതിപ്പോയതാണെന്നും പരാമര്‍ശം വേദനിപ്പിച്ചതില്‍ ക്ഷമചോദിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചാനലിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ വന്നത്. മാപ്പ് അപേക്ഷയ്ക്ക്‌ ശേഷവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം നടക്കുന്നത്. ചാനലിന്റെ മൂന്‍കൂട്ടിയുള്ള അജണ്ഡയാണ് കേരളത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമര്‍ശം എന്ന ആരോപണവും ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

Pls do read this @TimesNow ,this is what Kerala is for whole world.we don't want your good certificate. #Timescow https://t.co/NeYsdQB9Dd