കാസര്‍കോട്: മൊഗ്രാല്‍ കൊപ്പളത്തിനടുത്ത് ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് മൂന്നുവയസുകാരന്‍ മരിച്ചു. മൊഗ്രാല്‍ സ്വദേശി സിദ്ദിഖിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മകന്‍ ബിലാല്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയ ഇന്റര്‍സിറ്റി എക്‌സ്പ്രസ്സ് ഇടിച്ചാണ് മരണം.

പാളത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന മുത്തശ്ശിയെ കാണാന്‍ ബിലാലും അഞ്ചുവയസ്സുകാരനായ സഹോദരന്‍ ഇസ്മയിലും റെയില്‍വെട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ബിലാല്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് മരിച്ചു.

ഇസ്മയിലിനെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇസ്മയില്‍ മംഗലാപുരം ഐലന്റ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. റെയിവേ പാളത്തിനടുത്താണ് ഇവരുടെ വീട്.

