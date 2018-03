കാഞ്ഞങ്ങാട്: അടുത്തമാസം വിരമിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്രു കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പി.വി.പുഷ്പജയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ച് പോസ്റ്റര്‍ പതിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ മൂന്നു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. രണ്ടാംവര്‍ഷ എക്ണോമിക്സ് ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളായ മുഹമ്മദ്ഹനീഫ്, എം.പി. പ്രവീണ്‍, രണ്ടാം വര്‍ഷ ബി.എസ്.സി കണക്ക് വിദ്യാര്‍ഥി ശരത് എന്നീവരെയാണ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് എസ്.എഫ്.യുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവും മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ്. 'വിദ്യാര്‍ഥി മനസില്‍ മരിച്ച പ്രിന്‍സിപ്പലിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍...ദുരന്തം ഒഴിയുന്നു..കാമ്പസ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു...'നെഹ്രു'വിന് ശാപമോക്ഷം എന്നാണ് പോസ്റ്ററില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്. രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് വിരമിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കൊപ്പം പ്രിന്‍സിപ്പലിനും 27-ന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

കോളേജ് ഭരണസമിതിയും സ്റ്റാഫും ചേര്‍ന്നുള്ള യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്താനായി ഓപ്പണ്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.മധുരം നല്‍കിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ഏതാനും ചില വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ യാത്രയയപ്പിനെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതുമെല്ലാം മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തി നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഉത്തരവാദികളായ വിദ്യാര്‍ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായകമായതായി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പറഞ്ഞു.

മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ തനിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതായി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പറഞ്ഞു.ചില കാരണങ്ങളാല്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് ഹനീഫ് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പറഞ്ഞു.ശനിയാഴ്ച കോളേജ് ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. യോഗത്തിലേക്ക് പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച യോഗം ആവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളാന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പിലിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ഭരണസമിതിയിലെ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുമെന്നും ഭരണസമതി പ്രസിഡന്റ് ഇന്‍ചാര്‍ജ് സുബൈര്‍കമ്മാടത്ത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ എസ്.എഫ്.ഐക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പലിന് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ചവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും രംഗത്തുവന്നു. ശനിയാഴ്ച യൂത്തുകോണ്‍ഗ്രസ്,കെ.എസ്. യു,എ.ബി.വി.പി എന്നീ സംഘടനകള്‍ നെഹ്രുകോളേജിന് മുമ്പില്‍ മാര്‍ച്ചു നടത്തി.യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് എസ്.എഫ്.ഐയുടെ 'ശവമഞ്ച യാത്ര'യും നടത്തി.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി

കാഞ്ഞങ്ങാട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റുകോളേജ് സംഭവത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി.ഇതേതുടര്‍ന്ന് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ നെഹ്രുകോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പിലിന് ഇമെയില്‍ സന്ദേശമയച്ചു.നിയമസഭയില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ വിഷയം സബ്മിഷനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്.

