കൊല്ലം: ചാത്തന്നൂരില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഒരുകുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് ജങ്ഷനില്‍ വച്ചായിരുന്നു അപകടം.

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് ബസും ആക്ടീവാ സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരായ ചാത്തന്നൂര്‍ ഏറം കൊല്ലന്റഴികത്ത് ഷിബു(47), ഭാര്യ സിജി(40), മകന്‍ ആദിത്യന്‍(11) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മകന്‍ ആദര്‍ശ് നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

അപകടത്തിപ്പെട്ട മൂവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊട്ടിയം കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് സിജിയും അനന്തുവും മരിച്ചത്. പാരിപ്പള്ളി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ വച്ചാണ് ഷിബു മരിച്ചത്.

