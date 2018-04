തിരുവനന്തപുരം: ബാര്‍ കോഴ കേസില്‍ കെ.എം.മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കികൊണ്ടുള്ള വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തിരുവനന്തപുരം വിജിലന്‍സ് കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍, എല്‍ ഡി എഫ് കണ്‍വീനര്‍ വൈക്കം വിശ്വന്‍, ബിജു രമേശ്, ബി ജെ പി നേതാവ് വി.മുരളീധരന്‍ എം പി, മന്ത്രി വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍ സി പി ഐ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഐ എ എല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പരാതിക്കാരായ കേസില്‍ ആരൊക്കെ വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ എതിര്‍ക്കും എന്നത് നിര്‍ണായകമാണ്.

വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ എല്‍ ഡി എഫ് നേതാക്കള്‍ അനുകൂലിച്ചാല്‍ മാണിക്കെതിരേ നടത്തിയ സമരങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ എല്‍ ഡി എഫ് നേതാക്കള്‍ എതിര്‍ത്താല്‍ അത് സര്‍ക്കാരിന് എതിരാവാനും ഇടയുണ്ട്. കേസില്‍ ബിജു രമേശിന്റെ നിലപാട് നിര്‍ണായകമാകും.

സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സ്‌പെഷ്യല്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ കെ പി സതീശന്‍ ഹാജരാകുമോ എന്നതും പ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിലേ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു ഇടവരുത്തിയേക്കാവുന്ന കേസ് ആണ് നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്

content highlights: The Vigilance Report, which acquitted Mani, will be considered by the court tomorrow