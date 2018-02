കൊച്ചി: എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി.സി.ക്ക് എതിരെ പരാതി കിട്ടിയിട്ടും ചാന്‍സലര്‍ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോള്‍ കോടതിയില്‍ എത്തിയ പൊതു താത്പര്യഹര്‍ജിയെ ഹൈക്കോടതി പൂര്‍ണ്ണമായും ന്യായീകരിച്ചു.

വി.സി.യായി നിയമിതനായ ബാബു സബാസ്റ്റ്യന് നിശ്ചിത യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പൊതുതാത്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ടി.ആര്‍ പ്രേംകുമാര്‍ നല്‍കിയ ക്വോ വാറണ്ടോ ഹര്‍ജി അനുവദിച്ചാണ് നിയമനം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമപ്രകാരം ചാന്‍സകറാണ് (ഗവര്‍ണ്ണര്‍) വി.സി.യെ നിയമിക്കുന്നത്. മുന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഷീലാ ദീക്ഷിത് 2014 ആഗസ്ത് 30 നാണ് ബാബു സബാസ്റ്റ്യനെ വി.സി.യായി നിയമിച്ചത്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതകള്‍ ഇല്ലാതെയാണ് നിയമനം എന്ന് ആരോപിച്ച് മുന്‍ ചാന്‍സലര്‍ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ചാന്‍സലര്‍ക്കും (ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജസ്റ്റിസ് സദാശിവം) കിട്ടിയിരുന്ന പരാതിയില്‍ നടപടികള്‍ എടുത്തിരുന്നില്ല. അതിന് ശേഷം പ്രേംകുമാറും ചാന്‍സലര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കി. നടപടി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ക്രമക്കേടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാല്‍ ചാന്‍സലര്‍ക്ക് നടപടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. (ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുതാത്പര്യഹര്‍ജി നല്‍കാന്‍ പ്രേംകുമാറിന് അവകാശമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് എതിര്‍ കക്ഷികളുടെ വാദം ഹൈക്കോടതി പൂര്‍ണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

വി.സി.യുടെ നാല് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധി കഴിയാന്‍ ഇനി ആറ് മാസങ്ങള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ. കാലതാമസം നേരിട്ട ഹര്‍ജിയെയും എതിര്‍കക്ഷികള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതും ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിശ്ചിത യോഗ്യതകള്‍ ഉള്ള വ്യക്തിയെ വി.സി.യായി നിയമിക്കേണ്ടിടത്ത് അയോഗ്യനായ ഒറാളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോള്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിസ് അത് തുറന്ന് കാട്ടുകയാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചെയ്തതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല വി.സി.യുടെ കസേര രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ബാബുസെബാസ്റ്റ്യന്‍ കയ്യടക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുമുള്ള ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ വാദത്തിനും കോടതി വേണ്ടത്ര പ്രാമുഖ്യം നല്‍കി. നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാതെയാണ് വി.സി.യെ നിയമിച്ചതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സര്‍ക്കാരിന്‌ വേണ്ടി ഹാജരായ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി വി.സി.നിയമനം ന്യായീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു. ഒരു വിസിക്ക് എതിരെയുള്ള ക്വോ വാറണ്ടോ ഹര്‍ജി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.

പ്രേംകുമാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ വിസിക്ക് എതിരെ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഹര്‍ജി നേരത്തെ നല്‍കിയില്ല, അല്ലെങ്കില്‍ തക്ക സമയത്ത് നല്‍കിയില്ല, തക്ക സമയത്ത് നല്‍കാതിരുന്നത് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി കാണാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ പ്രൊഫസറായി പത്ത് വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപനപരിചയമാണ് വിസി നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യതകളില്‍ ഒന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യത വിസിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എസ്.ഐ.ഇ.ടി. ഡയറക്ടറുടെ യോഗ്യത അതിന് തത്തുല്യമായി വിസി മുന്നോട്ടുവെച്ചത് കോടതി നിരസിച്ചു.

വിസിയായി നിയമിതനാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യതകള്‍ എന്തെന്ന് ചട്ടങ്ങള്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കെ കോടതിക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂവെന്നും അതില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

താന്‍ വി.സി. യായിരുന്ന കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങള്‍ ഡോ.ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവ തീര്‍ച്ചയായും പ്രശംസനീയമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ 'ഡോക്ടറുടെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാള്‍ അത്ഭുത സിദ്ധികളിലൂടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് രോഗശാന്തി നല്‍കിയേക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളെ ഡോക്ടര്‍ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറായിട്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം നില കൊള്ളും' എന്നൊരു നിരീക്ഷണം കോടതി നടത്തി.

വാല്‍ക്കഷണം

വിസി എന്ന നിലയില്‍ നിരവധി ഉത്തരവുകള്‍ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. . അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനായി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകള്‍ അസ്ഥിരപ്പെടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അവ നിയമ തത്വങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

content highlights:The HC upheld the public interest litigation on mg university vc appointment, The court said that Dr.Babu Sebastian was found disqualified and that the orders could not be shaky.