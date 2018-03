കൊച്ചി: കായല്‍ കൈയേറിയെന്ന് കാട്ടി മുന്‍ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ടി.വി.അനുപമ നല്കിയ രണ്ട് നോട്ടീസും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. തെറ്റായ സര്‍വേ നമ്പരില്‍ നോട്ടീസ് നല്കിയതിന് കോടതി കളക്ടറെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് കളക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്ന് കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. എന്ത് ജോലിയാണ് കളക്ടര്‍ അവിടെയിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിയാണോ കളക്ടര്‍ കസേരയിലിരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

അടിസ്ഥാനഭൂരേഖകള്‍ പോലും പരിശോധിക്കാതെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നോട്ടീസയച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായതായി കോടതി അറിയിച്ചു. തനിക്ക് കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഇതിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

തെറ്റായ സര്‍വേ നമ്പരിലാണ് നോട്ടീസ് നല്കിയതെന്ന് ഇന്ന് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലൂടെ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കായല്‍ കൈയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നോട്ടീസ് നല്കിയത്. ആദ്യം നല്കിയ നോട്ടീസ് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ട് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്കി. എന്നാല്‍ അതിലും സര്‍വേ നമ്പര്‍ തെറ്റായിരുന്നു.

content highlights: The HC reserved the notice of the collector against Thomas Chandi