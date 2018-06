കൊച്ചി: നടന്‍ ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ അമ്മയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതും തിരിച്ചെടുത്തതും തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനമായിപ്പോയെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ ലാല്‍.

യുവ നടിമാര്‍ സംഘടനയില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചത് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണ്. പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ലാല്‍ പറഞ്ഞു. ദിലീപിനെ സംഘടനയില്‍ തിരിച്ചെടുത്ത വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികള്‍ പ്രതികരിക്കട്ടെയെന്നും നടന്‍ ജയസൂര്യയും പറഞ്ഞു.

കൊച്ചിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് പേരും.

