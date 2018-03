കൊച്ചി: എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപത ഭൂമിയിടപാടില്‍ കേസെടുക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി മാറിനില്‍ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈദികര്‍ രംഗത്ത്. വൈദികരുടെ അടിയന്തിരയോഗവും ഇന്ന് നടക്കും.

കര്‍ദിനാളിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഇന്നലെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് വൈദികര്‍ അടിയന്തിരമായി അനൗപചാരിക യോഗം ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അതിരൂപതയിലെ ഭൂരിഭാഗം വൈദികരും യോഗത്തിനെത്തുമെന്നാണ് വിവരം. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കര്‍ദ്ദിനാള്‍ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തല്സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കണമെന്നാണ് വൈദികരുടെ ആവശ്യം. അല്ലാത്തപക്ഷം തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് കര്‍ദിനാള്‍ നല്കുകയെന്ന് വൈദികര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, കര്‍ദിനാള്‍ മാറിനില്‍ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈദികസമിതി നല്കിയ നിവേദനം സഹായമെത്രാന്മാര്‍ ഇന്ന് കര്‍ദ്ദിനാളിന് കൈമാറും. കാക്കനാടുള്ള സഭാ ആസ്ഥാനത്തുവച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച.

content highlights:The clergy against the cardinal in zero malabar sabha land scam