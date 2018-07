കോഴിക്കോട്: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ വേണു ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി അപലപനീയമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരന്‍. കേസ് പിന്‍വലിച്ച് ഡിജിപി മാപ്പ് പറയണമെന്നും സുധീരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമസഭയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചയിലെ വേണുവിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങളെന്നും അതിന്റെ പേരില്‍ കേസെടുത്തത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും സുധീരന്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് കേസെടുത്തത്. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള കൂച്ചുവിലങ്ങാണ് ആ നടപടി. കേരളത്തില്‍ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ് അതെന്നും സുധീരന്‍ പറഞ്ഞു. മാധ്യമവിലക്ക് പാടില്ല.

ഹൈക്കോടതിയില്‍ വിലക്കില്ല എന്നു പറയുമ്പോഴും അതുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ആ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ്,അതു മാറണം. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം സാധ്യമാകണമെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയണമെന്നും സുധീരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മാതൃഭൂമി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായിരുന്ന വി.രാജഗോപാലിനെ അനുസ്മരിക്കാന്‍ സുഹൃദ് സംഘം കോഴിക്കോട് അളകാപുരിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുധീരന്‍. മികച്ച പത്രപ്രവര്‍ത്തകനും സുഹൃത്തുമായിരുന്നു രാജഗോപാല്‍ എന്ന് സുധീരന്‍ അനുസ്മരിച്ചു. മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടര്‍ പി. വി ഗംഗാധരന്‍ ചടങ്ങില്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡണ്ട് ടി.പി.ദാസന്‍, എഴുത്തുകാരായ ശത്രുഘ്‌നന്‍, ചെലവൂര്‍ വേണു, മാതൃഭൂമി മുന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര്‍ എന്‍ പി രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

