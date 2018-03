തിരുവനന്തപുരം:കണ്ണൂരിലെ യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായവര്‍ യഥാര്‍ഥ പ്രതികള്‍ തന്നെയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണ്ടായെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെടുത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടതില്‍ ഹൈക്കോടതിക്ക് അവരുടേതായ കാരണമുണ്ടാവാം. അത് തനിക്കറിയില്ലെന്നും മുഖ്യന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതി വിധി സര്‍ക്കാരിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുമേറ്റ തിരിച്ചടിയാണെന്നും അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അവകാശമുണ്ടോയെന്നും നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. യഥാര്‍ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാത്തതും സത്യം പുറത്ത് വരാന്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കെമാല്‍പാഷ സുപ്രധാനമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കേസില്‍ യുഎപിഎ ചുമത്താന്‍ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചെയ്യാത്തതിലും സര്‍ക്കാരിനെ ഹൈക്കോതി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സിബിഐക്ക് വേണമെങ്കില്‍ അന്വേഷണം ഒന്നില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നും ഹൈക്കോടതിചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

content highlights: the arrested persons are real acuuseres said pinarayi vijayan