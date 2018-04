തിരുവല്ല: പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളിലൊരാള്‍ പോലീസ് പിടിയിലായി. നന്നൂരിലെ അരുണ്‍കുമാര്‍ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളാണ് പിടിയിലായത്.

2007 നവംബറിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട അരുണ്‍കുമാറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഇപ്പോള്‍ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന യുവാവ്. കൃത്യം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇയാള്‍ക്ക് 15 വയസ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. അന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരുഘട്ടത്തിലും ഇയാളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇയാളുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞയിടെ കേസിന്റെ പുനരന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിതുറക്കുകയായിരുന്നു.

ഇയാളുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ കൂടി പിടിയാലാകാനുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

content highlights:The accused in the murder booked after ten years