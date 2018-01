മുന്‍ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ടി എന്‍ ശേഷനും ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മിയും വൃദ്ധസദനത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്ന് ശേഷനുമായി അടുത്തവൃത്തങ്ങള്‍. ശേഷന്റെ പരിചയക്കാരനായ എസ്.കെ.രാമചന്ദ്രനാണ് ഇക്കാര്യം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ടി എന്‍ ശേഷനും ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മിയും വൃദ്ധസദനത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ശേഷനും ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മിയും നിലവില്‍ താമസിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലെ ആള്‍വാര്‍പേട്ടിലെ സെന്റ് മേരീസ് സ്ട്രീറ്റിലെ സ്വന്തം അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലാണ്‌. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമുണ്ട്. വീട്ടിനുള്ളില്‍ പോലും സഞ്ചരിക്കണമെങ്കില്‍ പരസഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തതിനാല്‍ ജോലിക്കാരാണ് ഇപ്പോള്‍ സഹായത്തിനുള്ളത് - രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികള്‍ താമസിക്കുന്ന പുതിയ പെരുംകളത്തൂരിലെ എസ് എസ് എം(ശ്രീമതി സുന്ദരവല്ലി മെമ്മോറിയല്‍)റെസിഡന്‍സിയിലെ താമസക്കാരനാണ് എസ്.കെ.രാമചന്ദ്രന്‍. എസ് എസ് എം റെസിഡന്‍സിയില്‍ മുമ്പ് ശേഷന്‍ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിയിരുന്നു. ശേഷനുമായി രാമചന്ദ്രന്‍ പരിചയത്തിലാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്

2010-12 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ചില മാസങ്ങളിലെ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ചെന്നൈയിലെ തിരക്കുകളില്‍നിന്ന് മാറി വിശ്രമത്തിനും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കാനും ശേഷനും ഭാര്യയും എസ് എസ് എം റെസിഡന്‍സിയില്‍ എത്തുമായിരുന്നു. ഒരുതവണ എസ് എസ് എമ്മില്‍ എത്തിയ ശേഷന്‍ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുന്നില്‍ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആദ്യം ഒന്നു മടിച്ചെങ്കിലും രാമചന്ദ്രന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തന്റെ അച്ഛന്‍ എസ് എസ് കൈലാസത്തിനും ശേഷനുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെന്നും രാമചന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

എസ് എസ് എമ്മിലെ ഇരുനില ഫ്ലാറ്റുകള്‍ക്ക് ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി എന്നിങ്ങനെ നദികളുടെ പേരുകളാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ നദിയായ പമ്പയുടെ പേരാണ് തന്റെ ബംഗ്ലാവിന് ശേഷന്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. നാരായണീയം എന്ന നെയിം പ്ലേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുഭിത്തിയിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും രാമചന്ദ്രന്‍ ഓര്‍മിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നാരായണീയം എന്ന നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോള്‍ അവിടെയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബംഗ്ലാവ് എസ് എസ് എമ്മിന് തിരികെ നല്‍കിയതായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്.

ഒരു തവണ എസ് എസ് എമ്മില്‍ ശേഷനും ഭാര്യയും എത്തിയപ്പോള്‍, ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മി അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാരായണീയം വായിക്കുകയും മറ്റ് താമസക്കാര്‍ അത് കേള്‍ക്കാനായി ഒത്തു ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള അവശതകള്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെയാണ് അവര്‍ എസ് എസ് എമ്മിലേക്ക് വരാതായത്

ഇടയ്ക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോടിനു സമീപത്ത് പത്തു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വെള്ളാരംകടവ് എന്ന മലയോരഗ്രാമത്തില്‍ വര്‍ഷാവസാനങ്ങളിലോ മറ്റോ താല്‍ക്കാലിക വിശ്രമജീവിതം നയിക്കാന്‍ ശേഷന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെയും ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ കാരണം അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

വൃദ്ധസദനത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് രാമചന്ദ്രന്‍ ശേഷനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ശാരീരിക അവശതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും താമസിക്കുന്നത് വൃദ്ധസദനത്തില്‍ അല്ലെന്നും ആള്‍വാര്‍പേട്ടിലെ സ്വന്തം അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലാണെന്നുമാണ്‌ ഫോണെടുത്ത ശേഷന്റെ ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മി പ്രതികരിച്ചത്. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാന്‍ പലരും തങ്ങളെ ഫോണ്‍ മുഖാന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും ജയലക്ഷ്മി രാമചന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു.

