തിരുവനന്തപുരം: ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം നേരിടുന്ന മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ സി പി ഐ ദേശീയ നേതൃത്വവും രംഗത്ത്. തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് സി പി ഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തോമസ് ചാണ്ടി അധികാരദുര്‍വിനിയോഗം നടത്തി. മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രി ശുപാര്‍ശ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാരില്‍ അഴിമതിക്ക് ഇടമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തോമസ് ചാണ്ടിയും സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും തുറന്ന പോരിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം ആലപ്പുഴയില്‍ നടന്ന ജനജാഗ്രതാ യാത്രയ്ക്കിടെ, സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ വേദിയിലിരിക്കെ തോമസ് ചാണ്ടി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും വിവാദമായിരുന്നു.

content highlights: CPI central leader Sudhakar Reddy demands action against Kerala Transport Minister and State NCP leader Thoams Chandy in land-backwater encroachment case.