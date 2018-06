ആലുവ: എടത്തലയില്‍ യുവാവിനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ നാല് പോലീസുകാരെ സ്ഥലം മാറ്റി. എടത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ.എസ്.ഐക്കുള്‍പ്പടെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. എസ്.ഐക്ക് എതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവുണ്ട്.

പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരേ അതിക്രമത്തിനും ഉസ്മാനെതിരേ പോലീസിന്റെ ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയതിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എ.ആര്‍ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. എടത്തല കുഞ്ചാട്ടുകരയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് പ്രവാസി യുവാവായ ഉസ്മാന് പോലീസുകാരില്‍ നിന്ന് മര്‍ദനമേറ്റത്.

സംഭവത്തില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ രാത്രി നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ എടത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും നാട്ടുകാരും എടത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എഎസ്ഐമാരായ പുഷ്പരാജ്, എഎസ്ഐ. ഇന്ദുചൂഡന്‍, സിപിഒ അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍, സിപിഒ അഫ്സല്‍ എന്നിവരെയാണ് എആര്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത്

highlinght: Sub Inspector and three police men suspended on Edathala police assault