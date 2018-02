കണ്ണൂര്‍: ചെങ്ങാളായിപുഴയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു.അഡൂര്‍ സ്വദേശി അസ്‌കര്‍(13) ആണ് മരിച്ചത്.

മീന്‍ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

