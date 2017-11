ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂരിന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഒരു വിവാഹാഭ്യാര്‍ഥന. 'ശശി തരൂര്‍ മാരി മീ' എന്ന ചോദ്യം ഒരു വെളുത്ത ചാര്‍ട്ടില്‍ എഴുതിയെത്തിയത് ഒരു യുവാവാണ്.

എല്‍ ജി ബി ടി ക്യു സമൂഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പത്താമത് ക്വയര്‍ പ്രൈഡ് മാര്‍ച്ചിലാണ് തരൂരിന് വിവാഹാഭ്യര്‍ഥനയുമായി യുവാവെത്തിയത്.

'ശശി തരൂര്‍ മാരി മീ' എന്ന പോസ്റ്ററും പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ഫോട്ടോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. വിവാഹാഭ്യര്‍ഥനയോടുള്ള തരൂരിന്റെ മറുപടിയും സൈബര്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

Haha! Now if they were only registered to vote in Thiruvananthapuram, it would be even better! https://t.co/kGzj3T1mf9