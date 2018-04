പത്തനംതിട്ട: നിലയ്ക്കല്‍ ഇലവുറ്റലിനു സമീപം ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴുവയസുകാരി മരിച്ചു.

ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മലയാലപ്പുഴ തയ്യില്‍ വീട്ടില്‍ അനഘയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ ആറു പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

അനഘയുടെ മാതാപിതാക്കളായ വിജേഷ് കുമാര്‍, ശ്രീജ, സഹോദരി അമൃത, വിജേഷിന്റെ പിതാവ് വേണുഗോപാല്‍, ശ്രീജയുടെ പിതാവ് സദാശിവന്‍, കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ ശശികുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ പത്തനംതിട്ട ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

