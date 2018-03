തിരുവനന്തപുരം: ആര്‍.എം.പി നേതാവ് കെ.കെ രമയുടേയും സംഘപരിവാറിന്റേയും ഒരേ സമര രീതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കെ.കെ രമ ഡല്‍ഹിയില്‍ സമരം നടത്തിയത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്താനാണ്.

സംഘപരിവാറും അത്തരത്തിലുള്ള സമരമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വടകര ഒഞ്ചിയത്ത് സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യാപകമായി അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറ്റ്യാടി എം.എല്‍.എ പാറക്കല്‍ അബ്ദുള്ള നല്‍കിയ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നിയമസഭയില്‍ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ആര്‍.എം.പി, ലീഗ്, കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ വടകരയില്‍ സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യാപക അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്നും ആര്‍.എം.പി പ്രവര്‍ത്തകരെ കള്ളക്കേസില്‍ കടുക്കുന്നുവെന്നും പാറക്കല്‍ അബ്ദുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ, എം.എല്‍.എമാര്‍ തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.

ആര്‍.എം.പിയില്‍ നിന്ന് സി.പി.എമ്മിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതരായ ആര്‍.എം.പി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് അവിടെ ആദ്യം അക്രമം അഴിച്ച് വിട്ടതെന്ന് മറുപടി പ്രസംഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത്‌ കൊണ്ടാണ് ആര്‍.എം.പി പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



