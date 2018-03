കൊച്ചി: സീറോ മലബാര്‍ സഭ ഭൂമിവിവാദത്തില്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും സമവായചര്‍ച്ച നടക്കും. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് എറണാകുളം ബിഷപ് ഹൗസിലാണ് ചര്‍ച്ച.

പരാതിക്കാരായ എഎംടിയെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചര്‍ച്ചയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ എഎംടിയുടെ ഭാരവാഹികളും അതിരൂപതാ പ്രതിനിധികളും കെസിബിസി പ്രതിനിധികളും ഇന്നത്തെ സമവായചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും. കെസിബിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുക. ആരോപണവിധേയനായ കര്‍ദ്ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈദികസമിതിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്നത്തെ അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ച.

കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ഇന്നത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം. സഹായമെത്രാന്മാരായ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എടയന്ത്രത്ത്, ജോസ് പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ എന്നിവര്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തും.

content highlights: Zero malabar sabha landscam, discussion between amt and kcbc today