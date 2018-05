തിരുവനന്തപുരം: വിദേശവനിതയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുവതിയുടെ ചെരിപ്പും അടിവസ്ത്രവും സമീപമുള്ള പൊന്തക്കാട്ടില്‍ ഒളിപ്പിച്ചതായും പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചു.പ്രതികളെ ഈ മാസം 17 വരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബലാല്‍സംഗ ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കൊലപാതകമെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച ചെരിപ്പും അടിവസ്ത്രവും കാണിച്ചുതരാമെന്ന് വിദേശവനിതയോട് പറഞ്ഞതായും പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ രാവിലെ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലുും 13 ദിവസത്തേക്ക് കോടതി റിമാന്‍ഡ് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിന് പ്രതികളെ വിധേയരാക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

