ന്യൂഡല്‍ഹി: മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് അട്ടപ്പാടിയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ മരണത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അപലപിച്ചു. ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടി മര്‍ദിക്കുകയും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം തന്നെ അങ്ങേയറ്റം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

സമൂഹത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയും ആക്രമ സംഭവങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കുകയും ഇത്തരം മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് പരമാധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I am deeply disturbed by the savage and cruel lynching of a tribal in Kerala yesterday, captured on camera.



We must guard against growing intolerance in our society & speak out in one voice to condemn these acts of mindless violence.