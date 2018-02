ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നടന്ന വന്‍ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാറിന് മുന്‍ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്ത്. 22000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെ നടന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ഉന്നതങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമില്ലാതെ 22000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്താനാവില്ല. സര്‍ക്കാരിനുള്ളില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഇതേകുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത് സാധ്യമാവുമായിരുന്നില്ല', രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

