ആലപ്പുഴ: 'എനിക്ക് ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചെന്നറിഞ്ഞാണ് എന്റെ മകന്‍ ഗള്‍ഫിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടില്‍ വന്നത്. എന്നെ ചികിത്സിക്കാന്‍ ഓടി നടക്കുന്നതിനിടെ മോന്റെ രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായി. കുടുംബത്തിന്റെ ഏകആശ്രയമായ മകന്‍ കൂടി കിടപ്പിലായതോടെ ജീവിതം വഴി മുട്ടി. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലാണ് ഞങ്ങള്‍' ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കാപ്പില്‍മേക്ക് അമ്പിയില്‍ റാഫിയത്തിന്റെ (61) വാക്കുകളാണിത്. രണ്ട് വര്‍ഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ച്ചയാണ് ഈ വാക്കുകള്‍.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് റാഫിയത്തിനെ അര്‍ബുദം പിടികൂടുന്നത്. ഉമ്മയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതറിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന മകന്‍ റാഹിഷ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. രോഗം ഭേദമാക്കി ഉമ്മയെ ജീവിത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോള്‍ റാഹിഷിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം. ആര്‍.സി.സിയിലെ ചികിത്സകള്‍ക്കായി ആകെയുള്ള ഏഴ് സെന്റ് ഭൂമിയും വീടും സമീപത്തെ സഹകരണസംഘത്തില്‍ പണയപ്പെടുത്തി. ജീവിതപ്രാരാബ്ധം അകറ്റാന്‍ റാഹിഷ് നാട്ടില്‍ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കി. റാഫിയത്തുമായി ആശുപത്രികള്‍ കയറിയിറങ്ങുന്നതിനിടെ റാഹിഷിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവൃക്കകളും പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നുവെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. 32 വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്‍ ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രിയിലും കിടക്കയിലുമായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസത്തിനിടെ 110ല്‍ അധികം ഡയാലിസിസുകള്‍ നടത്തി. ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് ഡയാലിസിസുകള്‍ നടത്തിയാണ് ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത്. ഡയലിസിസിനും മറ്റ് ആശുപത്രി ചിലവുകള്‍ക്കും ഉമ്മയുടെ ചികിത്സകള്‍ക്കുമായി മാസം അറുപതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് ചിലവ്. വൃക്കമാറ്റിവെച്ചാല്‍ റാഹിഷ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ഉമ്മയുടേയും മകന്റെയും ചികിത്സകള്‍ക്കായി അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് അമ്പതുലക്ഷം രൂപ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ല.

കുഞ്ഞുന്നാളിലെ പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ റാഹിഷിനെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ ഏറെ സഹിച്ചാണ് റാഫിയത്ത് വളര്‍ത്തിയത്. റാഹിഷിന് വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിച്ചതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് കുടുംബം പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് ചിറക് മുളയ്ക്കവെ പോളിയോ ബാധിതയായ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് ജീവിതം നല്‍കാന്‍ നല്ലമനസിന് ഉടമയായ റാഹിഷ് തയാറായി. ഇവര്‍ക്ക് രണ്ടര വയസുള്ള ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞുമുണ്ട്. സുഖകരമായി ജീവതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് ജീവതം തകര്‍ത്ത് റാഫിയത്തിനെ അര്‍ബുദ്ദവും റാഹിഷിനെ വൃക്കരോഗവും പിടികൂടുന്നത്.

റാഹിഷിന് വൃക്ക നല്‍കാന്‍ ഒരാള്‍ തയാറാണ്. പക്ഷേ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പണമില്ല. സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ബന്ധുക്കളുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ കഴിയുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ നിര്‍ധനകുടുംബം. സുമനസുകള്‍ സഹായിച്ചാല്‍ ജീവതം തിരികെ പിടിക്കാമെന്ന് വിശ്വാസം റാഹിഷിനുണ്ട്. അതിലൂടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനും ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള മാതാവിനും കൈത്താങ്ങാകമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. അര്‍ബുദ്ദത്തിന്റെ മാറാവേദനയിലും റാഫിയത്തും സഹൃദയരോട് ചോദിക്കുന്നു വൃക്കരോഗിയായ മകനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു കൈസഹായം.

ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണപുരം വിശ്വഭാരതി ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ 2001 ബാച്ചില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികളും റാഹിഷിനേയും മാതാവിനേയും രക്ഷിക്കാന്‍ രംഗത്തുണ്ട്. കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി. വിജയമ്മ രക്ഷാധികാരിയും പഞ്ചായത്ത് അംഗം രാധാമണി രാജന്‍ ചെയര്‍മാനായും മുതുകുളം ബ്‌ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ അജയന്‍ അമ്മാസ് ഖജാന്‍ജിയായും കോശി കെ ഡാനിയേല്‍ കണ്‍വീനറായുമുള്ള സമിതിയാണ് കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. റാഹിഷ് ചികിത്സ സഹായ സമിതിയുടെ പേരില്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യയുടെ കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം ബ്രാഞ്ചില്‍ അക്കൗണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട പണം പൂര്‍ണമായും കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. അക്കൗണ്ട് നമ്പറും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

റാഹിഷ് ചികിത്സ സഹായ സമിതി

Bank Of India

Kappil, Kuttipuram

Branch

Account No: 854210110005308

IFSC CODE: BKID0008542

റാഹിഷിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 8848275421, 8086850594

content highlights: Rafiyath cancer patient from alappuzha requests help for son rahish who is kidney patient