തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷ് വധക്കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍. പ്രതികളെ സഹായിച്ച സ്ഫടികം എന്നുവിളിക്കുന്ന സ്വാതി സന്തോഷാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതാദ്യമായാണ് കൊലപാതക കൃത്യത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആള്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊലയാളികള്‍ക്ക് വാള്‍ കൈമാറിയത് സ്വാതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

ഇതോടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. അതേസമയം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാള്‍ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഷന്‍സീര്‍ എന്നയാളാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊലയാളി സംഘത്തോടൊപ്പം ഇയാള്‍ കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.

കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് ഇയാള്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പയുന്നത്. നേരത്തെ ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നേരത്തെ പിടിയിലായ രണ്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് ഷന്‍സീറിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയത്. ഇയാളെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും.

