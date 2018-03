കയ്പമംഗലം : ബുധനാഴ്ച്ച നടന്ന പ്ലസ്ടു ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറുടെ പരാതിയില്‍ സൈബര്‍ പോലീസാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ചോദ്യപേപ്പറിലെ 80 ശതമാനത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങള്‍ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ നിലയില്‍ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. വാട്‌സാപ്പിലൂടെയാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചത്.

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്കും ഇത് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വിവരം ഡയറക്ടറെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്കിയത്.

content highlights: Investigations have begun on plus two question paper leak