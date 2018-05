കോഴിക്കോട്: വടകര ഇരിങ്ങലില്‍ സ്വകാര്യ ബസില്‍നിന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗര്‍ഭിണിക്ക് പരിക്ക്. ഇരിങ്ങല്‍ സ്വദേശി ദിവ്യക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇരിങ്ങലില്‍ ഇവര്‍ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ബസ് മുന്നോട്ട് എടുത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.

ബസിന്റെ വാതില്‍ തട്ടി ദിവ്യയുടെ കാലിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദിവ്യ വീഴുന്നതു കണ്ടിട്ടും ബസ് നിര്‍ത്താതെ പോയി. ഏഴുമാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ് ദിവ്യ. ഇന്നലെ രാത്രി 8.15ഓടെ ആയിരുന്നു അപകടം.

കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയില്‍ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ദിവ്യയും ഭര്‍ത്താവും. കോഴിക്കോട്- കണ്ണൂര്‍ റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഡി ടി എസ് എഫ് 4 എന്ന സ്വകാര്യബസില്‍നിന്നാണ് ദിവ്യ വീണത്.

ബസ് നിര്‍ത്താന്‍ ഭര്‍ത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല. ദിവ്യയെ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പയ്യോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

