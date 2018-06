അഗളി: അട്ടപ്പാടിയില്‍ പൂര്‍ണ ഗര്‍ഭിണിയായ ആദിവാസി യുവതിയെ ഊരുവാസികള്‍ കോട്ടത്തറ ട്രൈബല്‍ സെപ്ഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത് കമ്പില്‍ കെട്ടി ചുമന്ന്. എടവാണി കുംബ ഊരിലെ തണലിയുടെ ഭാര്യ മണിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനാണ് ഊരുവാസികള്‍ക്ക് പകുതി വഴിയോളം ചുമലില്‍ കെട്ടി ചുമക്കേണ്ടി വന്നത്.

എടവാണിയിലെ ഊരുനിവാസികള്‍ പുറംലോകത്തേക്കെത്താന്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏകമാര്‍ഗം മഴയെതുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ വാഹനമെത്തുന്ന അരുളിക്കോണം വരെ യുവതിയെ ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകേണ്ടി വന്നു. കമ്പില്‍ തുണി കെട്ടി അതില്‍ കിടത്തി ചുമലില്‍ തൂക്കിയാണ് ഊരുനിവാസികള്‍ യുവതിയെ അരളിക്കോണത്ത് എത്തിച്ചത്. അവിടെ നിന്നും കോട്ടത്തറ ട്രെബല്‍ സെപ്ഷ്യാലിറ്റി ആസ്പത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി ആംബുലന്‍സ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് പുലര്‍ച്ചെ ആറുമണിയോടെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച യുവതിയെ ആസ്പത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി വാഹനം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂന്നുമണിക്കൂറോളം കാത്തുനിന്നിട്ടും അധികൃതരില്‍ നിന്നും 'വരാം' എന്ന മറുപടി കിട്ടിയതല്ലാതെ വണ്ടി എത്തിയില്ല. ഒടുവില്‍ ഊരുവാസികള്‍ ഇടപെട്ട് സ്വകാര്യ വാഹനം വിളിച്ച് യുവതിയെ കോട്ടത്തറ ട്രൈബല്‍ സെപ്ഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച് പത്തുമിനിറ്റിനുള്ളില്‍ യുവതി ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ആംബുലന്‍സ് കേടായിരിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി.

അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണങ്ങള്‍ പുറംലോകം അറിഞ്ഞ 2012-13 കാലഘട്ടത്തില്‍ അട്ടപ്പാടി സന്ദര്‍ശിച്ച അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേശ് അട്ടപ്പാടിക്കാര്‍ക്കായി 16 റോഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും എടവാണിയില്‍ റോഡായിട്ടില്ല. സ്വര്‍ണ്ണഗദ്ദ മുതല്‍ എടവാണി വരെയുള്ള റോഡിനായി ഒമ്പതേമുക്കാല്‍ ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരുത്തിയെങ്കിലും അത് കടലാസില്‍ മാത്രമൊതുങ്ങി.

മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങളിലായി മുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് ഊരില്‍ താമസിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പിന് പോയി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ഊരുനിവാസികളും. റോഡ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ നാല് തവണ മുറിച്ചു കടന്നുവേണം ഇവര്‍ക്ക് പുറത്തെത്താന്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ മഴക്കാലമായാല്‍ ഊരുനിവാസികള്‍ക്ക് പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാകയും അവര്‍ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മഴക്കാല രോഗങ്ങളും അടിയന്തിര ചികിത്സയും ഇവര്‍ക്ക് കിട്ടാക്കനിയാകും.

