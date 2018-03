കൊച്ചി: എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി ഇടപാടില്‍ എഫ് ഐ ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. സ്ഥലം വില്‍പനയുടെ ഇടനിലക്കാരന്‍ സാജു വര്‍ഗീസിനെതിരായ എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കിയ വിധിക്കെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്കമാലി സ്വദേശി മാര്‍ട്ടിന്‍ പയ്യപ്പിള്ളില്‍ ആണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍.

ക്രൈസ്തവരായ ജഡ്ജിമാര്‍ കേസ് പരിഗണിക്കരുതെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ഇടപാടു വിഷയത്തില്‍ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കാനും തുടര്‍ അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസിലെ പരാതിക്കാരില്‍ ഒരാളായ മാര്‍ട്ടിന്‍ പയ്യപ്പിള്ളില്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാര്‍. ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി, ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വടക്കുംപാടന്‍,ഫാ.ജോഷി പുതുവ, ഇടനിലക്കാരന്‍ സാജു വര്‍ഗീസ് എന്നിങ്ങനെ നാലുപേരാണ് കേസില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതില്‍ സാജു വര്‍ഗീസിന് എതിരായ എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് എതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കര്‍ദിനാളോ മറ്റുള്ളവരോ കേസില്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും സാജു വര്‍ഗീസ് കര്‍ദിനാളിനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും മാര്‍ട്ടിന്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ സാജു വര്‍ഗീസിന് എതിരായ എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കരുതെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.

