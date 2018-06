ഡല്‍ഹി: കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് മാണിഗ്രൂപ്പിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊടുത്തതില്‍ എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പി.ജെ കുര്യന്‍ എം.പി. എല്ലാത്തിന്റേയും സൂത്രധാരന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയാണ്. ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചുവെന്നും വ്യക്തിവിരോധവും വ്യക്തിതാത്പര്യവും തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്‌ പിന്നിലുണ്ടെന്നും പി.ജെ കുര്യന്‍ ആരോപിച്ചു. 2012 ലും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി തന്നെ വെട്ടാന്‍ നോക്കി. എന്നാല്‍ അന്ന് ആന്റണിയും ചെന്നിത്തലയും തന്നെ പിന്തുണച്ചു. തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് താത്പര്യം. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് വൃത്തങ്ങള്‍ തന്നോട് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതുമാണെന്ന് കുര്യന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി

കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് എം കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അവര്‍ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. മാണി പോലും സീറ്റ് സ്വപം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നെ തോന്നലുണ്ടായതോടെയാണ് അക്കാര്യം അവര്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. സീറ്റ് കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമേ കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നണിയിലേക്ക് വരൂവെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ ധരിപ്പിച്ചത് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയാണ്. പലരേയും ഒഴിവാക്കുക എന്നതും നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ പണ്ടേയുള്ള സ്വഭാവമാണെന്നും പി.ജെ കുര്യന്‍ ആരോപിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഒരു ഘടകത്തിലും ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല. എല്ലാം മൂന്ന് പേരുടെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു. എനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കമിട്ടതില്‍ പ്രധാനികള്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോട് കൂടിത്തന്നെയാണെന്നും പി.ജെ കുര്യന്‍ ആരോപിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. പാര്‍ട്ടിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അപ്രസക്തമായെന്നും കുര്യന്‍ ആരോപിച്ചു.