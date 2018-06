തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിച്ച് ബിജെപി എംഎല്‍എ ഒ.രാജഗോപാല്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തിനെതിരായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് രാജഗോപാല്‍ ആരോപിച്ചു.

നരേന്ദ്രമോദിയെ നേരിട്ട് കാണാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കാഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പിണറായി വിജയന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കേരളത്തിനെതിരായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പിണറായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് രാജഗോപാല്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

ഓരോ തവണ പാര്‍ട്ടി മീറ്റിങ്ങിന് ഡല്‍ഹിയിലെത്തുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണണമെന്ന് പിണറായി വാശിപിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഒ.രാജഗോപാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മോദി വളരെ തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പിണറായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തന്റെ ക്യാബിനെറ്റ് മന്ത്രിമാരില്‍ മോദിക്ക് പൂര്‍ണവിശ്വാസമുണ്ട്. വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി പിണറായിക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു.

പിണറായി മോദിയെ വിമര്‍ശിക്കുമ്പോഴും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് വി.എസ്.അച്ച്യുതാനന്ദന്‍ റെയില്‍വേമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലുമായി പാലക്കാട് കോച്ച്ഫാക്ടറി വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്തിരാ മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിനു വേണ്ടി അറുനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്ട് മന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

