ന്യൂഡല്‍ഹി: ലെഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ വസതിയില്‍ ആറുദിവസമായി കുത്തിയിരിപ്പു സമരം നടത്തുന്ന ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനു പിന്തുണയുമായി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ കേജ്‌രിവാളിന്റെ വസതിയിലെത്തി.

പിണറായി വിജയനെ കൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി, പശ്ചിമ ബെംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി എന്നിവരാണ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ ഡല്‍ഹിയിലുള്ള വസതിയിലെത്തിയത്.

സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ നിസ്സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് കേജ്‌രിവാള്‍ ലെഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ വസതിയായ രാജ്‌നിവാസില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നത്. മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദര്‍ ജയിന്‍,ഗോപാല്‍ റായ് എന്നിവരാണ് കെജ്രിവാളിനൊപ്പം കുത്തിയിരിപ്പ് സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മന്ത്രിമാര്‍. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന നിതി ആയോഗിന്റെ ഗവേണിങ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാരണമെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമം രാജ്യത്തിനു ഭീഷണിയാണ്. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

Because of the attitude of Central govt this happened. Centre is restricting the federal system which is a threat to the nation. Everyone is with him (Delhi CM). All the democratic people are with Delhi CM: Kerala CM Pinarayi Vijayan in Delhi pic.twitter.com/ihizBaO50B — ANI (@ANI) June 16, 2018

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ പ്രതികരണം. സര്‍ക്കാരിന്റെ

സര്‍ക്കാരിനെ സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും നായിഡു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

We came here to express our support to Delhi CM. The LG has to allow this govt to function. Mamata Ji had asked permission from the LG to see the CM to which there was no response: Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu in Delhi pic.twitter.com/R4a5nURuEJ — ANI (@ANI) June 16, 2018

ഡല്‍ഹിയിലേത് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നു മമതാ ബാനര്‍ജി പ്രതികരിച്ചു. സര്‍ക്കാരും സാധാരണക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

This is a constitutional crisis. But there should never be such crisis due to which a govt and the common people have to suffer: West Bengal CM Mamata Banerjee in Delhi pic.twitter.com/HG5wGrf2fH — ANI (@ANI) June 16, 2018

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കാനാണ് എത്തിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്നും എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി

പറഞ്ഞു.

We came here to show our support to Delhi CM. We demand that the Prime Minister interferes in this issue & takes necessary steps to solve this problem: Karnataka CM HD Kumaraswamy in Delhi pic.twitter.com/6CYoVTUWox — ANI (@ANI) June 16, 2018

നേരത്തെ, സമരം നടത്തുന്ന കേജ്‌രിവാളിനെ കാണാന്‍ മമതാ ബാനര്‍ജിക്ക് ലെഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

Inside visuals from Delhi CM Arvind Kejriwal's residence where Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu, West Bengal CM Mamata Banerjee, Kerala CM Pinarayi Vijayan & Karanataka CM HD Kumaraswamy have arrived. pic.twitter.com/a7v71tYrJQ — ANI (@ANI) June 16, 2018

