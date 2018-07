കൊച്ചി: ആശുപത്രി സ്വര്‍ഗമാക്കിയ ഡോക്ടറെ മാറ്റരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരവുമായി ജനങ്ങള്‍. എറണാകുളം കാഞ്ഞിരമറ്റത്തിനടുത്തുള്ള കീച്ചേരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടര്‍ വിപിന്‍ മോഹന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡോ.വിപിന്‍ മോഹന്‍

ഡോക്ടറുടെ ശ്രമഫലമായി നവീകരിക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ ശേഷിക്കെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ആറു വര്‍ഷം മുമ്പ് ഡോ. വിപിന്‍ കീച്ചേരിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പോലും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി. ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പോലും മടിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

എന്നാല്‍, ഡോ. വിപിന്‍ ഇവിടെയെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങി. ആശുപത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമായി. മരുന്നുകള്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്‍മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

Photo: സുരേഷ് ബാബു



ഡോക്ടറെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം വരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നിലനിര്‍ത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഡോക്ടര്‍ സ്ഥലംമാറിപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താറുമാറാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇവര്‍ക്കുണ്ട്.

Photo: സുരേഷ് ബാബു

ഡോ. വിപിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം താല്‍ക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയിക്ക് നിവേദനം സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിവര്‍. ഇതിനായി ഒപ്പുശേഖരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്.

