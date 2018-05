കൊച്ചി: ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ഇരുകണ്ണുകളുടെയും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട യെമന്‍ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തൊന്നുകാരന്‍ ഇസ്ലാം ഹുസൈന് സങ്കീര്‍ണ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടി. അമൃത ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ നടത്തിയ കോര്‍ണിയല്‍ ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് യുവാവിന് ഇടതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ഒഫ്താല്‍മോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോ: അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഡോ: ഗോപാല്‍ എസ്. പിള്ള, എന്നിവരാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്കു നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

മദ്ധ്യയമനിലെ ടൈസിസിനു സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇസ്ലാം ഹുസൈന്റെ വീട്. പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഹുസൈന്‍. തീവ്രവാദികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഇവിടെ സാധാരണമാണ്. വീടിനടുത്തുള്ള തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ സമീപത്തുണ്ടായ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിലാണ് യുവാവിന് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്നാണ് രണ്ടുകണ്ണുകളും, കൈകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

അണുബാധമൂലം കൈകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. കാലുകളും മുറിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അച്ഛന്‍ അതിനു വിസമ്മതിക്കുകയും ഉടന്‍ തന്നെ ഈജിപ്തിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കൂട്ടുകാരന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്കു മാറ്റിയത്.

കണ്ണിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വലതു കണ്ണ് ശരിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധം പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇടതു കണ്ണില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു. ചിന്നിച്ചിതറിയിരുന്ന കണ്ണുകള്‍ പുനര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് കോര്‍ണിയല്‍ ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്റ് നടത്തി. ഇടതുകണ്ണിനു 90% കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാനും സാധിച്ചതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

"ജീവന്‍ തിരിച്ചു കിട്ടിയതു ഭാഗ്യമെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. അമൃത ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരോടും, ദൈവത്തിനും ഞാന്‍ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എനിക്കു ഇപ്പോള്‍ ലോകം കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രയാസ സമയത്ത് എന്റെ സര്‍വ്വ ശക്തിയും എന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു. ഇതു എന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ്. എന്‍ജീനിയറാകാനായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ഡോക്ടറാവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സില്‍ വിരിഞ്ഞു"- ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു.

''ഇസ്ലാം ഹുസൈന്‍ പഠിക്കാന്‍ മിടുക്കനായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സഹായത്തോടെ അവന്റെ കണ്ണിനു കാഴ്ച്ച തിരിച്ചു കിട്ടി. അവനു വീണ്ടും കാണാനും ആഗ്രഹം പോലെ ഡോക്ടറാകാനും സാധിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അവനു ഒരുപാട് സ്‌നേഹവും കരുതലും നല്‍കിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അമ്മ ദിക്ര പറഞ്ഞു. കൈപ്പത്തിമാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്കു വേണ്ടി കൈകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ഹുസൈന്‍.

cntent highlights:Patient from yemen gets eyesight after Cornial transplantion amrita hospital