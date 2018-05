മലപ്പുറം: ഡിഫ്തീരിയ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മലപ്പുറത്ത് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. തിരൂര്‍ കുറുക്കോല്‍ സ്വദേശി യഹിയ(18)യാണ് മരിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു യഹിയ. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പത്തോളം ആളുകള്‍ക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് ഡിഫ്ത്തീരിയ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

ഡിഫ്തീരിയാ ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മറ്റുചിലര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

