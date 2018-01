കാഞ്ഞങ്ങാട്: പെരിയ ചെക്കിപ്പള്ളത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍. ചെക്കിപ്പള്ളത്തെ വില്ലാരംപതി റോഡിന് സമീപത്തെ താമസക്കാരിയായ സുബൈദയെ(60) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം കവര്‍ച്ചയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടുദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു സുബൈദയുടെ താമസം.

പെരിയ ചെക്കിപ്പള്ളത്ത് വീട്ടിനുള്ളില്‍

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. ഫോട്ടോ:റിദിന്‍ ദാമു

നാട്ടുകാര്‍. ഫോട്ടോ:റിദിന്‍ ദാമു

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് അയല്‍പക്കക്കാര്‍ സുബൈദയെ കണ്ടിരുന്നു. വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഫോണ്‍ എടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ബന്ധുക്കള്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടത്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

നാട്ടുകാര്‍. ഫോട്ടോ:റിദിന്‍ ദാമു

