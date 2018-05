കൊച്ചി: മൂന്നാറില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്ക് എന്‍ഒസി നല്‍കാനുള്ള അധികാരം കളക്ടറില്‍ നിന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എച്ച്.കുര്യന്റെ ഉത്തരവിനെതിരേ റവന്യൂ വകുപ്പിന് നിയമോപദേശം. ഉത്തരവ് ഈ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ എന്‍ഒസിയുടെ മറവില്‍ വന്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ രഞ്ജിത് തമ്പാന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിയ്ക്ക് നല്‍കിയ നിയമോപദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റങ്ങളും അനധികൃത കെട്ടിടനിര്‍മാണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണിക്കവേ ഹൈക്കോടതിയാണ് കെട്ടിട നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ എന്‍ഒസി നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിരവധി അനധികൃത നിര്‍മാണങ്ങള്‍ മൂന്നാറിലും പരിസരങ്ങളിലും റവന്യൂ വകുപ്പ് തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍, ഈ മാസം 26നാണ് മൂന്നാര്‍ മേഖലയിലെ ചിന്നക്കനാല്‍, കണ്ണന്‍ ദേവന്‍ ഹില്‍സ്, ശാന്തന്‍പാറ, വെള്ളത്തൂവല്‍, ആനവിലാസം, പള്ളിവാസല്‍, ആനവിരട്ടി, ?ബൈസണ്‍വാലി എന്നീ എട്ടു വില്ലേജുകളിലെ കെട്ടിടനിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്കുള്ള എന്‍ഒസി അധികാരം വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

ഈ ഉത്തരവില്‍ ഒട്ടേറെ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ നല്‍കിയ നിയമോപദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് എന്‍ഒസി അധികാരം നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവില്‍ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് നിയമോപദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. വ്യക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്ലാതെ എന്‍ഒസി അധികാരം വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ അത് വലിയ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നിയമോപദേശത്തിലുണ്ട്.

കെട്ടിടങ്ങള്‍ പണിയുന്നതിനുള്ള ഭൂമി വ്യാജ പട്ടയമല്ലെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നതടക്കമുള്ള ഒന്‍പത് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നിയമോപദേശത്തിലുണ്ട്. കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള ഭൂമി വ്യാജ പട്ടയമല്ലെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തന്നെ രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തണം, എന്‍ഒസി നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫയലുകള്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍, ആര്‍ഡിഒ, കളക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കണം, പട്ടയം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ അത് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം, ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നാല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശത്തിലുണ്ട്.

നിയമോപദേശത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് വരെ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്‍ഒസി നല്‍കരുതെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രിയ്ക്ക് നല്‍കിയ നിയമോപദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. കളക്ടര്‍ക്കുള്ള എന്‍ഒസി അധികാരം വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ക്ക് കൈമാറിയത് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റക്കാരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് റവന്യൂ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം റവന്യൂ മന്ത്രിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്.

content highlights: power to allow NOC , village officers, Legal advice to freeze orders