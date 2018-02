തൃശ്ശൂര്‍: സി പി എമ്മില്‍ വിഭാഗീയത ഇല്ലാതായെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. തൃശ്ശൂരില്‍ സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജില്ലകളിലെ വിഭാഗീയ ഇല്ലാതായി. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നിലവില്‍ അജണ്ടയില്‍ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സി പി എം- സി പി ഐ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സമ്മേളന തീരുമാനം. സി പി ഐയെ കുറിച്ച് സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സി പി എം നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസുമായി യാതൊരു വിധ ബന്ധവും വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. മുഖ്യശത്രു ബി ജെ പിയാണ്. ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ഏത് വിധേനയും ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

