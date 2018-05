കോഴിക്കോട്: ഫറോക്ക് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ എല്‍ ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി റുബീനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് എല്‍ ഡി എഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത്.

23 പേര്‍ പങ്കെടുത്ത അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചര്‍ച്ചയില്‍ 22 പേര്‍ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു. ഇതില്‍ 18 പേര്‍ എല്‍ ഡി എഫ് അംഗങ്ങളാണ്.

രണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും ഒരു ലീഗ് അംഗവും (ഇവര്‍ നഗരസഭാ മുന്‍ അധ്യക്ഷയാണ്)ഒരു സ്വതന്ത്രനും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. ബി ജെ പി അംഗം വിട്ടുനിന്നു.

കോഴിക്കോട് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന ഏക നഗരസഭയാണ് ഫറോക്ക്.

content highlights: No confidence motion of ldf passed in feroke minicipality against chairperson