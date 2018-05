കോട്ടയം: നിപ്പ ബാധയെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍നിന്ന് പരിശോധയ്ക്ക് അയച്ച മൂന്നു രക്തസാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നു.

മൂന്നിന്റെയും ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. മണിപ്പാല്‍ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് രക്തം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍നിന്നായി ഇതിനോടകം പന്ത്രണ്ടുപേരാണ് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

content highlights: Nipah three blood sample from kottayam are negative