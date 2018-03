തളിപ്പറമ്പ്: മട്ടന്നൂര്‍ ഷുഹൈബ് വധക്കേസില്‍ല്‍ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്. തിങ്കളാഴ്ച്ച രണ്ടു പേരെക്കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

ദീപ് ചന്ദ്, ബൈജു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. രണ്ട് പേരും സജീവ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. ദീപ്ചന്ദ് കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തയാളാണ്. ബൈജു കൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്തവരില്‍ പ്രധാനിയാണെന്നും കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം ആയുധങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിക്കാന്‍ ബൈജു ഇടപെട്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് വാളും ഒരു മഴുവും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഷുഹൈബിനെ വധിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങള്‍ ആണ് ഇവയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ആയുധങ്ങളും ഷുഹൈബിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളും തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഇതോടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ എണ്ണം 11 ആയി. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ ഗൂഢാലോചനക്കേസില്‍ പ്രതികളാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന സൂചന. കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം എന്ന ഹര്‍ജി കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച്ച പരിഗണിക്കും.

