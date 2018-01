(This Video contains scenes of extreme violence and should not have been viewed by young children)



കൊച്ചി: വൈപ്പിനില്‍ മാനസികവൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീയെ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്ത്. പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒട്ടേറെ പേര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചൂടുള്ള ചട്ടുകവും വടിയുമുപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവരെ കാണാനില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. മുനമ്പം പോലീസ് നാലുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തൊട്ടടുത്ത ചായക്കടയില്‍ നിന്നും മര്‍ദ്ദിച്ച ശേഷം ഇവരെ വലിച്ചിഴച്ച് റോഡിലിട്ട് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ചേര്‍ന്ന് നിലത്ത് കമിഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചിട്ടും അനങ്ങാതെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നവരേയും സമീപത്ത് കാണാം. അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കാലില്‍ ചൂടുള്ള ചട്ടുകം വെക്കുന്നുമുണ്ട്. ശേഷം തൊട്ടടുത്ത അരുവിയിലേക്ക് ഇവര്‍ എടുത്തു ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരനായ സോളി രാജ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇവരുടെ മകളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു.

സിന്‍ഡ്ര എന്നയാളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഇവര്‍ക്ക് ഇടക്കിടെ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് സമീപവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവം നടന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴി എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് മലയാളിയെ നാണംകെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വരുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്നു വീണ് പരിക്കേറ്റയാളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ കടന്നുപോകുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവന്നിരുന്നു.